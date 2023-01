Gambie : Décès du vice-président, Alieu Joof, en Inde

Le vice-président gambien Badara Alieu Joof est décédé en Inde, où il suivait un traitement médical, a confirmé la Présidence dans un communiqué publié mercredi à Banjul. La cause de son décès n’est pas encore rendue publique, mais des sources indiquent qu’il était diabétique depuis de nombreuses années et qu’il avait été transporté par avion en Inde à la fin du mois dernier.



Le président Adama Barrow a confirmé la nouvelle du décès de M. Joof avec « un cœur lourd » et a regretté avec les Gambiens, la perte d’un fonctionnaire compétent et dévoué dont l’honnêteté professionnelle était irréprochable.



Dans l’administration, M. Joof avait la réputation d’être un fonctionnaire honnête et sérieux. Il était également connu pour son éloquence et était loué pour sa volonté inébranlable de servir son pays avec distinction et honneur, selon le "Journal du Tchad.com".



M. Joof a été nommé vice-président peu de temps après la réélection du président Adama Barrow en décembre 2021 et a mené ce qui a été décrit comme de solides initiatives de réforme visant à restructurer la fonction publique et à promouvoir la bonne gouvernance.



M. Joof, ancien professeur au Gambia College, puis secrétaire général du ministère de l’Education, a été ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche, des sciences et de la technologie dans le premier cabinet du président Barrow, peu après que ce dernier a pris le pouvoir après sa victoire électorale surprise contre Yahya Jammeh en 2017.