Gambie: le Vice-président Ousainou Darboe limogé

Le président gambien a démis de leurs fonctions le vice-président Ousainou Darboe, ainsi que les ministres Amadou Sanneh et Lamin Dibba, chargés respectivement du Commerce et de l'Agriculture.



M. Darboe, ancien opposant historique au régime de Yahya Jammeh, a été évincé du gouvernement à la suite de tensions entre le chef de l'Etat et la direction du Parti démocratique uni (UDP), selon l'Agence France-Presse.



Adama Barrow, candidat de l'UDP, avait battu lors de la présidentielle de décembre 2016 Yahya Jammeh.



Chef du même parti, Ousainou Darboe, avocat et défenseur des droits de l'homme, n'avait pas pu prendre part à ce scrutin, car il purgeait à l'époque une peine de trois ans de prison.



Après le départ en exil de M. Jammeh en janvier 2017, Ousainou Darboe a été gracié par Adama Barrow, qui en a fait son ministre des Affaires étrangères, puis son vice-président à partir du 30 juin 2018.



