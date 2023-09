Gamou 2023: Serigne Mansour Sy Djamil révèle être victime de menaces de mort

À l'approche du Gamou (Al Mawlid) de Tivaouane une réunion préparatoire a eu lieu mercredi dernier au ministère de l'Intérieur, au cours de laquelle Serigne Mansour Sy Djamil a révélé être la cible de menaces de mort depuis un certain temps.



Au cours de la réunion, il a lancé un appel au ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, pour un renforcement significatif de la sécurité durant le Gamou. Selon les informations relayées par la RFM, le ministre de l'Intérieur a promis de prendre ces préoccupations en compte.



Le Gamou de Tivaouane, qui attire chaque année des milliers de fidèles venus de tout le pays, est un moment de prière, de dévotion, et de partage spirituel. Cependant, la sécurité des pèlerins et des personnalités religieuses est une importante préoccupation.



Le Maouloud sera célébré le mercredi 27 septembre 2023.