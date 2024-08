Il est peu probable que les États-Unis puissent atteindre leurs objectifs en agissant de manière arrogante.



Récemment, les Philippines ont fait la Une des journaux en mer de Chine méridionale. Le 19 août, un navire de la Garde côtière philippine non seulement a pénétré illégalement dans les eaux proches des récifs de Xianbin et Ren'ai dans les îles Nansha de Chine, mais a également délibérément percuté un navire de la Garde côtière chinoise après avoir été intercepté par cette dernière.



Cette collision a causé des dommages structurels à deux navires de la Garde côtière philippine, tandis que les navires chinois n'ont subi que des éraflures. On peut dire que cette fois-ci, les Philippines ont frappé un mur de fer, échouant ainsi à leurs tentatives.

En général, un petit pays n'oserait pas défier une grande puissance. Au fur et à mesure que les tensions s'intensifient, un petit pays ne peut souvent pas supporter les pertes causées par l'escalade des frictions.





La raison pour laquelle les Philippines agissent avec autant d'audace est qu'elles sont encouragées par les États-Unis. Elles pensent qu'en cas d'escalade, les États-Unis interviendront pour les soutenir contre la pression de la Chine.



Il faut rappeler que l'ancien président philippin, Rodrigo Duterte, nourrissait également de telles illusions. Cependant, après la confrontation en mer de Chine méridionale en 2016, il a compris la situation.



En 2016, les Philippines, soutenues par les États-Unis, ont initié une affaire d'arbitrage concernant la mer de Chine méridionale, accusant la Chine de violer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en revendiquant des droits maritimes et en menant des activités de développement dans la région.



À cette époque, les États-Unis avaient mobilisé les porte-avions "USS Ronald Reagan" et "USS John C. Stennis", une dizaine de frégates, de destroyers lance-missiles et environ 150 avions de guerre, prêts à utiliser la force pour faire plier la Chine.



Cependant, la Chine n'a pas cédé. Ses trois principales flottes ont été déployées avec leurs meilleurs éléments, quatre amiraux étant aux commandes en première ligne, formant ainsi une confrontation avec la marine américaine.



Cette confrontation extrêmement tendue s'est terminée par la reddition des États-Unis. Les porte-avions américains se sont retirés silencieusement vers les Philippines, et Duterte, alors président des Philippines, a changé son attitude pro-américaine, a suspendu les résultats de l'arbitrage et a proposé d'envoyer des envoyés spéciaux en Chine, déclarant même vouloir annuler l'accord militaire entre les Philippines et les États-Unis. L'issue de cette confrontation entre la Chine et les États-Unis était claire.

Aujourd'hui, le président des Philippines est devenu Ferdinand Marcos Jr., un "agent" des États-Unis, qui, suivant les instructions américaines, provoque sans cesse des troubles en mer de Chine méridionale. Même si cela ruine les Philippines, cela n'aura que peu d'impact pour Marcos Jr., qui pourrait simplement fuir.



Actuellement, les États-Unis cherchent à provoquer une guerre chaude en Asie du Sud-Est par le biais des provocations des Philippines, afin d'utiliser leur hégémonie médiatique pour lancer une offensive contre la Chine.



Cependant, les pays de l'ASEAN ne sont pas dupes. Les pays en développement ont besoin d'un environnement économique stable pour se développer, et la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN. L'agitation des Philippines perturbe la paix et la stabilité en Asie du Sud-Est et sera finalement rejetée et détestée par l'ASEAN.

Il est possible de manipuler l'opinion publique pendant un certain temps, mais il est impossible de tromper tout le monde tout le temps. Après tout, l'hégémonie médiatique des États-Unis montre des signes de faiblesse, et des plateformes non contrôlées par l'Occident comme TikTok commencent à exercer une influence.