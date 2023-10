Gaz: le Qatar signe un accord d'approvisionnement sur 27 ans avec l'italien Eni

Le Qatar a signé un accord approvisionnement en gaz naturel liquéfié d'une durée de 27 ans avec l'italien Eni, a annoncé lundi QatarEnergy.



«Des filiales de QatarEnergy et d'Eni ont signé un accord de vente et d'achat permettant de fournir jusqu'à un million de tonnes par an de GNL» à l'Italie, a affirmé le géant gazier de l'émirat du Golfe en précisant que les livraisons débuteront en 2026 pour une durée de 27 ans.