Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Gaza: l'adoption du plan de paix de Trump suscite un profond scepticisme chez les Palestiniens

Cette nuit, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution américaine autorisant la création d’une force internationale, aux contours encore flous, placée sous la direction d’un « comité pour la paix » chargé de la sécurité à Gaza. L'objectif affiché est d'avancer vers la deuxième phase du plan de paix élaboré par Donald Trump. Une décision qui suscite un profond scepticisme, aussi bien à Gaza qu’en Cisjordanie.



Gaza: l'adoption du plan de paix de Trump suscite un profond scepticisme chez les Palestiniens
Un nouvel horizon d’incertitudes et de craintes pour son avenir, c’est ainsi que Nour, 20 ans, étudiante infirmière à Gaza, perçoit la résolution votée lundi soir à New York. « Je vois certains points de ce plan comme une potentielle nouvelle occupation, il donne à des étrangers le contrôle de Gaza, de nos frontières, de nos mouvements, de notre vie quotidienne », confie-t-elle.
 
Pression américaine
Une résolution imposée, selon elle, sous la pression américaine, sans aucune garantie de sécurité pour les civils. À ses yeux, c’est la souveraineté palestinienne sur Gaza qui s’éloigne un peu plus. « Ce plan a été construit sans la participation des Palestiniens ! Cette force de stabilisation n’est pas claire, qui la contrôle ? Je crains que Gaza devienne une zone administrée par des gens de l’extérieur, à la place des Palestiniens qui devraient diriger la Palestine », s'inquiète-t-elle.
 
« Otages »
À Ramallah, en Cisjordanie occupée, le constat est le même. Rencontré dans son bureau, Shawan Jabarin, directeur de l’ONG de défense des droits humains Al-Haq, ne dit pas autre chose. « Ils veulent traiter Gaza comme une zone fermée, assiégée par les Israéliens, et maintenir les Palestiniens de Gaza à la merci de la puissance occupante. Ils les prennent comme des otages, en les plaçant sous toutes ces conditions ».
 
Il regrette par ailleurs que le chemin vers l’autodétermination des Palestiniens soit conditionné à la mise en place de cette résolution
Autres articles

RFI

Mardi 18 Novembre 2025 - 13:28


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter