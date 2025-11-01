Gaza: l'armée israélienne dit que trois corps rendus par le Hamas ne sont pas ceux d'otages

Le processus de restitution des dépouilles d'otages enlevés en Israël le 7 octobre 2023 a connu un nouveau déboire samedi 1er novembre, avec la remise de trois corps par le Hamas. Israël affirme qu'il ne s'agit pas de dépouilles d'otages. Au moment de la remise vendredi 31 octobre au soir de trois corps non identifiés en provenance de Gaza via la Croix-Rouge, une source militaire israélienne avait indiqué qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait de ceux d'otages. Un laboratoire de recherche médico-légale a confirmé que les dépouilles n'étaient pas celles d'otages, a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne.



Ce samedi 1er novembre, les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont, de leur côté, expliqué dans un communiqué avoir « proposé de remettre (à Israël) trois échantillons provenant d'un certain nombre de restes non identifiés. Cependant, l'ennemi a refusé d'accepter les échantillons et a exigé les corps pour examen. Nous les avons remis afin de prévenir toute revendication de l'ennemi ».



Vives tensions autour des vérifications pathologiques

Israël a demandé à pouvoir procéder à une vérification pathologique. C’est un sujet délicat qui provoque de vives tensions en Israël, notamment de la part des familles d’otages, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.



Des responsables politiques estiment que le Hamas a accès aux corps d'autres otages qu'il ne rend pas, ce qu'Israël considère comme une violation de l'accord de trêve. Israël accuse le Hamas de « manipulations » et de ne pas respecter les délais. Le groupe palestinien rétorque qu'il faut du temps pour localiser les corps sous les ruines de Gaza. Israël refuse toujours de permettre à des secouristes turcs spécialisés dans ce genre de recherches d’entrer dans l’enclave palestinienne.



À ce jour, sur les 28 otages décédés prévus par cet accord négocié par les États-Unis, 17 dépouilles seulement ont été restituées.



Les États-Unis ont demandé à Israël de faire preuve de patience sur ce sujet. Cela a été le cas notamment du vice-président J. D. Vance lors de sa visite en Israël la semaine dernière.



Enfin, on peut rappeler que selon l’accord, pour chaque corps d'otage rendu, Israël doit remettre 15 corps de Palestiniens, soit un total de 225 à ce jour.