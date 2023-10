Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de plus de 7000 morts

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi que 7 028 personnes, dont 2 913 enfants, avaient été tuées depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza le 7 octobre. Selon le ministère, 1 709 femmes ont été tuées et 18 484 personnes blessées. À son 20ᵉ jour, cette guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien est la plus meurtrière depuis le retrait unilatéral d'Israël de ce petit territoire palestinien en 2005, deux ans avant que le Hamas n'y prenne le pouvoir.