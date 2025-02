Gestion Transparence dans la gestion des ressources minières : Birame Souleye Diop réitère l'engagement du gouvernement

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a réaffirmé, ce mardi à Dakar, la nécessité d’une meilleure transparence dans la gestion des ressources minières. Selon lui, une gouvernance rigoureuse permettra aux richesses du secteur de bénéficier à l’ensemble de la population et de soutenir une croissance économique durable.



« Nous devons assurer une gestion transparente et équitable de nos ressources minières, garantissant des bénéfices qui profitent à l’ensemble de la population et soutiennent une croissance économique durable », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’ouverture d’un atelier dédié à la présentation d’un rapport diagnostic sur l’élaboration de la Lettre de politique de développement du secteur minier 2025-2029 », a-t-il indiqué lors d’un atelier visant à mettre en place une plateforme d’échanges sur les orientations stratégiques et les actions du secteur minier à l’horizon 2029.



Selon lui, « les travaux ont pour fondement les orientations décidées dans le référentiel Sénégal 2050, agenda national de transformation, ainsi que les résultats du diagnostic approfondi établi par le consultant national indépendant ayant mené une large consultation des acteurs ».



Birame Souleye Diop a souligné l’importance de la transparence pour renforcer la confiance entre les différentes parties prenantes, qu’il s’agisse des communautés locales, des investisseurs ou des partenaires internationaux. Il a également mis en avant la priorité accordée par le gouvernement à une gestion transparente des ressources naturelles, dans l’optique de positionner le secteur extractif notamment les filières des phosphates et des matériaux de construction comme un moteur clé du développement économique du pays.



Réitérant l’engagement du Sénégal à maximiser l’utilisation et l’impact des ressources extractives pour assurer sa souveraineté économique et sociale, M. Diop a insisté sur l’importance d’une exploitation optimale des ressources. Selon lui, celle-ci devra contribuer à une transformation profonde du pays en faveur d’un développement durable et inclusif.