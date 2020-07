Gestion covid19 : Le CRD exprime sa profonde indignation face à l’impuissance et à l’irresponsabilité du gouvernement

Le Congrès de la Renaissance Démocratique a exprimé sa profonde indignation face à l’impuissance et à l’irresponsabilité du gouvernement sénégalais et manifeste toute sa solidarité au peuple sénégalais plongé dans cette situation à la fois angoissante et déconcertante par la seule faute d’un homme qui a fait du pilotage à vue son mode de gouvernance.



En effet, au lieu d’affronter résolument et efficacement les difficultés liées au contexte de pandémie de Covid 19, le régime de Macky Sall, comme à son habitude, a opté pour le sensationnel, le folklorique et la politique politicienne. Des décrets qui se contredisent, les uns les autres pour les beaux yeux d’une privilégiée de la République, ont fini d’installer la République dans une situation historique d’informel dans la gouvernance politique.



Dans le présent contexte de pandémie de la Covid 19, aggravé par une pauvreté longtemps occultée par une rhétorique des chiffes, il est devenu aisé d’observer que le gouvernement sénégalais montre des signes inquiétants de tâtonnement et de tergiversations indignes d’un État sérieux. En plus d’être exposés à la pandémie par la désertion du front par le général – président, et comme si cela ne suffisait pas, voilà que les Sénégalais sont encore contraints à souffrir le martyre en raison d’un manque d’eau criard devenu insupportable face, notamment, à la canicule et au stress provoqué par la situation sanitaire.



L’anarchie dans la distribution des vivres, le copinage et l’iniquité dans l’accompagnement des différents secteurs de la vie économique, l’absence de cohérence dans les mesures de lutte contre la propagation de la maladie, le manque de prospective pour l’après Covid 19 … nul doute que la gestion du pays par Macky Sall est devenue une tragédie au quotidien.



Face à cette incurie qui souille la République et qui installe la psychose parmi les populations, le CRD en appelle à la vigilance de tous pour freiner la Covid 19 et à la solidarité pour faire face à la crise économique ; car il n’est pas tolérable que le peuple supporte indéfiniment les conséquences de l’incompétence d’un homme à qui il a tout donné.