Gestion du coronavirus en Chine : «Des choses se sont passées qu’on ne sait pas», estime Macron

Alors que Donald Trump accuse Pékin d’avoir « dissimulé » la gravité de l’épidémie à son début en Chine, Emmanuel Macron s’est montré moins affirmatif mais exprime lui aussi des doutes. Depuis plusieurs jours, la communauté internationale multiplie les reproches à l'égard de la Chine. Quitte à parfois suggérer que les pouvoirs publics à Pékin ont sciemment caché des éléments sur la dangerosité du nouveau du coronavirus.



Au tour d'Emmanuel Macron ce jeudi de s'exprimer sur le sujet. Jusqu'ici discret sur ce point, le président français a estimé qu'il existait des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie de coronavirus par la Chine. « Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Financial Times.

« N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que (la gestion de l'épidémie par la Chine, NDLR) c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas » avait-il commencé par dire.



Moscou estime ces accusations « contre-productives »

L'Etat français est loin d'être le premier à émettre des doutes sur la transparence des pouvoirs chinois dans ce dossier. Alors que le Royaume-Uni a averti jeudi la Chine qu'elle devrait répondre à des « questions difficiles » sur la gestion du virus, c'est bien Donald Trump qui se montre le plus virulent.



Le milliardaire républicain accuse Pékin d'avoir « dissimulé » la gravité de l'épidémie à son début en Chine et a gelé mardi la contribution financière américaine au fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé, lui reprochant de s'être alignée sur les positions chinoises.



Dans ce qui s'apparente à une guerre d'influence, Washington a également évoqué jeudi une « enquête » pour faire la lumière sur l'origine du Covid-19. Laissant même entendre que le coronavirus pourrait provenir d'un laboratoire chinois à Wuhan, la région d'origine de la pandémie. Le 25 février, le président chinois Xi Jinping avait reconnu des « lacunes » dans la gestion de cette crise sanitaire sans précédent.



Ces tensions laissent en tout cas craindre une difficile coopération internationale dans la lutte contre le coronavirus. Le président russe Vladimir Poutine a à ce sujet ajouté son grain de sel. Il a appelé à renforcer la coopération russo-chinoise et estimé « contre-productif […] d'accuser la Chine de ne pas avoir informé le monde assez tôt de l'apparition d'une nouvelle infection dangereuse ».