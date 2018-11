Golden Boy 2018 : Moussa Wague et Ismaila Sarr écartés de la dernière ligne droite !

Tous les ans, le quotidien Tuttosport récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la planète. Une liste de 100 nominés est établie, et ce sont les journalistes qui votent.



Sur les 40 joueurs qui prétendent au prestigieux trophée de meilleur jeune de l'année, deux Sénégalais sont choisis. Il s’agit de Ismaila Sarr (Rennes) et Moussa Wagué (FC Barcelone).



Malheureusement ils ont pas été jusqu'au bout de l'aventure. Car, on connaît désormais les 5 finalistes de cette édition 2018. Il s’agit de Justin Kluivert (19 ans, Roma/Pays-Bas), Matthijs de Ligt (18 ans, Ajax/Pays-Bas), Patrick Cutrone (20 ans, Milan/Italie), Vinicius Junior (18 ans, Real Madrid/Brésil) et Trent Alexander-Arnold (20 ans, Liverpool/Angleterre). Kylian Mbappé, vainqueur de la dernière édition, n’y figure pas. On peut imaginer qu’il s’agit d’une volonté des organisateurs de ne pas récompenser le même joueur deux années de suite.



Pour rappel, seuls les joueurs nés à partir du 1er juillet 1998 et évoluant en Europe peuvent prétendre à la victoire et succéder à Kylian Mbappé.