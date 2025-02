Gouvernance Pastef : le juge Deme dénonce la patrimonialisation et le clientélisme

Ibrahima Hamidou Deme, dans ses réflexions sur la situation politique actuelle, dénonce la persistance de pratiques qu’il qualifie de patrimonialisation de l'État et de clientélisme sous la gouvernance du parti Pastef. Selon lui, ces dérives, qui ont souvent été critiquées dans le passé, semblent se renforcer aujourd’hui, exacerbant ainsi les inégalités et l'injustice au sein de la société sénégalaise.



L’un des points soulevés par l'ancien juge Deme est la question des privilèges accordés à certains individus sur la seule base de leur appartenance à un parti politique ou de leur soutien à un leader politique. Il estime que cela remet en cause l’égalité des citoyens devant la loi, principe fondamental d’un État de droit. Pour lui, il est incompréhensible que des personnes, supposées coupables d'infractions, puissent bénéficier d’une indemnisation en dehors de toute procédure judiciaire, ce qui pourrait laisser penser qu’elles sont traitées comme des victimes privilégiées.



Selon l'ancien magistrat, un État de droit ne peut fonctionner que si l'État est soumis à la loi, et aucune jurisprudence, ni même aucune logique, ne peut justifier qu’une personne poursuivie par la justice soit indemnisée sans qu’un jugement n’ait eu lieu. La décision de récompenser ou de compenser certaines personnes avant même qu’une décision de justice ne soit rendue est, selon lui, un signe inquiétant de dérive.



Le constat qu'a fait le juge Deme depuis l'accession de Pastef au pouvoir est que les règles du jeu démocratique sont devenues « à géométrie variable », au service d’un parti politique et de son chef. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, "les excès semblent être tolérés".



La question que pose Ibrahima Hamidou Deme est donc double : la démocratie sénégalaise et l'État de droit, sont-ils toujours respectés, ou sont-ils en train de se fragiliser sous l’effet de pratiques politiques partisanes et clientélistes ?