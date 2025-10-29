Gouvernance économique : Ousmane Sonko insiste sur la discipline budgétaire et la crédibilité internationale du Sénégal

Lors du conseil des ministres de ce mercredi 29 octobre, le Premier ministre Ousmane Sonko a salué la participation du Sénégal aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Washington, estimant que cette représentation « a consolidé la crédibilité du Sénégal sur la scène économique internationale ». Il a affirmé que « les discussions ont ouvert la voie à un nouveau cadre de coopération fondé sur la transparence, la soutenabilité et la responsabilité partagée ».



Ousmane Sonko a réaffirmé son attachement à « la discipline budgétaire, à la transparence et à la responsabilité », principes qu’il considère comme « la condition de la stabilité macroéconomique et de la préservation de notre souveraineté financière et politique ».



Promotion du secteur privé national



En plus de cela, le Premier ministre a réitéré la volonté du Chef de l’État de « faire du secteur privé national un levier central du développement économique et social ». Il a rappelé que cette orientation, annoncée dès le 3 avril 2024, se concrétisera à travers le lancement de l’initiative « SUNU CHAMPIONS », destinée à identifier et accompagner les entreprises à fort potentiel.



Il a souligné que « le secteur privé est désormais pleinement impliqué dans la mise en œuvre de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 et du Plan de redressement économique et social ». L’objectif est de bâtir « une alliance forte entre l’État et le secteur privé » afin de créer des pôles industriels territoriaux et des filières compétitives.



Ainsi, Ousmane Sonko a invité les acteurs économiques à se structurer davantage et a rappelé que « le pacte national de stabilité sociale constitue un instrument précieux pour la paix et la prospérité ». Il a appelé à « un nouvel état d’esprit dans l’administration, fondé sur la transparence, la digitalisation et le soutien aux investisseurs nationaux ».



Diplomatie



Concernant la diplomatie, le Premier ministre est revenu sur les récentes visites présidentielles au Rwanda et au Kenya, qu’il a qualifiées de « hautement stratégiques ». À l’en croire, ces déplacements ont permis la signature d’accords relatifs « au renforcement des chaînes de valeur africaines, à la promotion de la mobilité des compétences et à la consolidation des échanges entre États souverains et égaux ».



Ousmane Sonko a rappelé que « chaque ministère concerné doit assurer la mise en œuvre opérationnelle de ces engagements », tandis que la Primature en assurera le suivi à travers « des rapports réguliers permettant d’évaluer les progrès et d’identifier les contraintes ».



Il a également annoncé la visite prochaine à Dakar du Premier ministre mauritanien, du 16 au 18 novembre 2025, et celle d’une délégation sierra-léonaise conduite par le ministre de l’Énergie à partir du 20 novembre, dans le cadre de la coopération minière et énergétique.