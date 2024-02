Grammy Awards 2024 : apparition surprise de Céline Dion sur scène aux bras de son fils

Dimanche 4 février, Céline Dion a créé la surprise en débarquant en fin de soirée aux Grammy Awards, à Los Angeles. Un événement notable pour la star, absente depuis plusieurs années du showbiz à cause de sa maladie.



C'est la soirée musicale la plus attendue de l'année aux États-Unis. La soixante-sixième édition des Grammy Awards a eu lieu dimanche 4 février à Los Angeles.



La prestigieuse cérémonie récompense le meilleur de la scène musicale américaine et internationale. Alors forcément, il y avait foule sur le tapis rouge et dans les rangs de la Crypto.com Arena. L'occasion pur des artistes tels que David Guetta, Ed Sheeran, Lionel Richie, Wil.I.am (le leader des Black Eyed Peas) ou encore la mannequin Heidi Klum de faire le show !



La grande gagnante de l'événement surprise par Céline Dion !



Des grands noms de l'industrie ont fait le déplacement avec, en tête, l'envie de gagner un trophée. Taylor Swift a prouvé une nouvelle fois qu'elle dominait les charts en glanant le prix du Meilleur album vocal pop, mais aussi celui de l'Album de l'année. Une véritable prouesse pour l'interprète de Midnights puisqu'elle détient un nouveau record en remportant pour la quatrième fois cette récompense tant convoitée. D'ailleurs, celle-ci a été décernée des mains d'une diva de plus en plus rare dans les événements mondains. Son nom ? Céline Dion, évidemment, qui fait donc son grand retour sous les feux des projecteurs aux bras de son fils, René-Charles !



Céline Dion : quand fera-t-elle son retour ?



La chanteuse de 55 ans a fait plaisir à ses fans. En effet, Taylor Swift a souvent fait part de son admiration pour Céline Dion et a donc eu le bonheur d'être mise à l'honneur par son idole. Les deux ont également posé ensemble sur un cliché qui redonne le sourire et rassure le public de l'artiste canadienne, que l’on sait malade depuis plusieurs années. Elle ne s'était plus exprimée ainsi en public depuis près de quatre ans et a reçu une pluie d'applaudissements des personnalités du milieu présentes dans la salle ce soir-là. Cette première sortie publique est peut-être annonciatrice du renouveau que semble mettre en place la maman de trois enfants avec I am : Céline Dion, un documentaire inédit, dans lequel sera notamment évoqué son combat contre la maladie, à découvrir prochainement sur Prime Video.