Grammy Awards 2024 : le rappeur Killer Mike rafle trois prix… avant d’être arrêté par la police

Le rappeur américain Killer Mike a été arrêté par la police en marge des Grammy Awards dimanche, juste après avoir remporté trois prix lors de cet équivalent des Oscars de la musique.



Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le montre menotté et escorté par des agents dans les couloirs de la Crypto Arena, où se déroule la cérémonie. Selon le Hollywood Reporter, qui cite un membre de la sécurité du stade, le rappeur a été interpellé pour une affaire qui n’a rien à voir avec l’événement. Contactée par l’AFP, la police de Los Angeles n’a pas répondu immédiatement.



Killer Mike a remporté trois gramophones, dont celui du meilleur album de rap pour son opus "Michael", lors de la pré-cérémonie dimanche après-midi, où de nombreux trophées sont remis avant la soirée principale. "J’ai consciemment tenté de faire le meilleur album du monde", a-t-il déclaré à la presse après sa victoire. Avec ce disque, il voulait "raconter l’histoire d’un jeune Noir qui grandit dans l’ouest d’Atlanta, afin que le monde puisse voir que notre histoire ne se résume pas à la victimisation et à la défaite, mais que nous pouvons gagner, prospérer et nous épanouir", a-t-il ajouté.