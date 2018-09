Grand-Yoff : des affrontements notés entre Khalifistes et policiers

Les partisans de Khalifa Sall ont donné un avant-gout du combat politique qu’ils comptent mener pour défendre leur leader. En effet hier vendredi, à l’annonce de la révocation de ce dernier par un décret du Président Macky Sall, ils ont investi les rues de Grand-Yoff pour faire part de leur mécontentement.



Les ouailles du désormais ex maire de Dakar ont fait face aux forces de l’ordre, et s’en sont suivis des échanges de jets de pierres et de grenades lacrymogènes. Les affrontements se sont poursuivis jusque dans la nuit et les éléments de la police déployés sur les lieux ont dû rester tard pour éviter que de tels rassemblements ne se reproduisent.



Les lieutenants de Khalifa Sall avaient déjà annoncé la couleur en déclarant, lors de leur réunion qui s’est tenue à la mairie de Dakar, que Macky Sall aurait sa réponse politique. Apparemment, dans son fief de Grand- Yoff, les choses ont déjà démarré.