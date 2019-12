Grands disparus de 2019 au Sénégal : ces personnalités qui nous ont quittés cette année

Le 6 mai 2019, le richissime marabout Cheikh Béthio Thioune est décédé en France, où il était hospitalisé. Après une brillante carrière dans l’administration publique, cet influent guide religieux mouride avait longtemps cultivé la controverse.



Diplômes de l’École supérieure d’économie appliquée (ESEA) et de l’École nationale d’administration (ENA) en poche, il a été successivement enseignant et délégué médical avant rejoindre l’administration rurale puis le ministère de la Jeunesse et des Sports.



Une carrière qui n’entrave en rien sa montée en puissance au sein de la confrérie mouride, l’une des deux plus puissantes du Sénégal. Cette ascension, il la doit avant tout à son long compagnonnage avec le cinquième khalife général des mourides, qu’il a rencontré lorsqu’il n’avait que huit ans.



L’histoire prétend qu’ils se sont croisés pour la première fois quand Serigne Saliou Mbacké a traversé en calèche le champ paternel, alors que Cheikh Béthio Thioune n’était encore qu’un enfant. Depuis, les Thiantacounes célèbrent chaque 17 avril la rencontre de leur guide spirituel avec le dignitaire mouride, qu’il ne quittera plus jusqu’à la mort de ce dernier, en décembre 2007. D’ailleurs il y a aujourd’hui (28 décembre 2019), douze (12) ans que disparaissait Serigne Saliou.