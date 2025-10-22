Grave accident à la Rocade Fann Bel Air : un chauffeur d’autocar déféré après un délit de fuite

La Section Accidents de la Compagnie de Circulation du Commissariat Central de Dakar a déféré au parquet, ce 20 octobre 2025, un individu impliqué dans un grave accident de la circulation survenu dans le tunnel de la Rocade Fann Bel Air. Les faits remontent au 17 octobre 2025, aux environs de 13h30, lorsque les services de police ont été alertés d’un accident impliquant un autocar de marque Mercedes Benz et un vélomoteur de marque Kymco, à hauteur du Tapis Rouge. Selon les enquêteurs, le conducteur de l’autocar a percuté et renversé le motocycliste avant de traîner la victime sur plusieurs mètres, pensant être à l’abri des regards dans le tunnel. L’homme a ensuite pris la fuite, abandonnant la victime grièvement blessée sans porter assistance ni prévenir les secours.Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour transporter le blessé, atteint à la jambe droite, d’abord à l’hôpital Fann, puis à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour des soins plus poussés en raison de la gravité des blessures.Deux témoins, entendus par la police, ont permis de reconstituer la scène. L’un d’eux a déclaré qu’il circulait à moto, accompagné d’un ami, lorsqu’ils ont vu l’autocar « percuter par l’arrière le conducteur du vélomoteur, qui roulait pourtant à l’extrême droite de la voie ». Après le choc, « le chauffeur ne s’est pas arrêté et a accéléré en direction de l’Université, malgré les sommations des témoins et des autres usagers », a ajouté le témoin.Le conducteur n’a immobilisé son véhicule qu’au rond-point du COUD, où il est descendu « armé d’une clé à roue, niant être l’auteur de l’accident et menaçant les témoins », selon la police. Prévenus, des agents postés à proximité sont intervenus pour interpeller le suspect, saisir les papiers du véhicule et se rendre sur les lieux de l’accident pour le constat.Conduit d’abord au Commissariat du Point E, puis à la Section Accidents, le mis en cause a fini par reconnaître les faits. Il a toutefois tenté de se disculper en affirmant que « la victime aurait tenté un dépassement par la droite sur une voie trop étroite ». Il a également avoué le délit de fuite, reconnaissant « avoir continué sa route sans s’arrêter, jusqu’à l’intervention de la police ».La sœur de la victime, jointe par les enquêteurs, a confirmé les faits. « Mon frère m’a dit qu’il a été percuté par un autocar qui a pris la fuite », a-t-elle déclaré. Selon elle, la victime souffre de multiples fractures et devra subir une opération chirurgicale du genou droit.Toujours hospitalisé à Idrissa Pouye, le motocycliste n’a pas encore été formellement auditionné, mais a confirmé par téléphone « avoir la jambe droite gravement atteinte ». L’enquête suit son cours.