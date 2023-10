Grève de la faim des "détenues politiques" de camp pénal : Alioune Tine interpelle Aïssata Tall Sall

Les femmes détenues à la prison du camp pénal de Liberté 6 (Dakar) ont entamé une grève illimitée depuis lundi 09 octobre 2023 pour exiger la libération immédiate et sans condition des "détenus politiques". Plus d'une semaine après leur mouvement d'humeur, le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine réagit en interpellant le ministre de la Justice, garde des sceaux, Aïssata Tall Sall. M.Tine a tenu à informer cette dernière que "le pays a besoin d’apaisement pour traverser ce processus présidentiel dans la sérénité et la confiance".



"Mme la ministre de la justice Me Aissata Tall Sall, célèbre avocate altermondialiste, prière d’agir pour la libération des femmes en grève de la faim ainsi que la libération de tous les détenus politiques. Le pays a besoin d’apaisement pour traverser ce processus présidentiel dans la sérénité et la confiance", a écrit M. Tine dans son compte X.