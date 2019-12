Grève du personnel du CCTV: les chauffeurs désorientés

Les agents du Centre de Contrôle Technique des Véhicules (CCTV) de Yarakh sont en grève depuis plusieurs jours, a-t-on appris de source sûre.

Si leur premier mot d’ordre a été d’arrêter tous les contrôles à partir de 19 heures, ce mardi, ils sont passés à la vitesse supérieure en refusant de toucher aux véhicules venus en masse pour leur contrôle obligatoire.



Les chauffeurs et autres propriétaires de véhicules ne savent plus à quel saint se vouer.



Nous y reviendrons avec de plus amples détails sur les motivations de la grève.