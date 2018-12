Groupe consultatif de Paris : la BM décaisse plus de 118 milliards FCA

Le conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé vendredi dernier, le 14 décembre, le financement budgétaire d’appui de 180 millions de dollars. C’est ce qu’a annoncé le Vice-Président de la banque mondiale pour l’Afrique, M. Hafez M. H. Ghanem lors de l’ouverture de la rencontre du Groupe consultatif qui se tient actuellement à Paris.



«Nous sommes heureux d’annoncer que les réformes accomplies ces dernières années dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications et de l’économie numérique ont permis de débloquer un financement budgétaire d’appui aux réformes de 180 millions de dollars, approuvé vendredi dernier, le 14 décembre, par notre conseil d’administration », déclaré le Vice président de la Banque mondiale.



Selon Hafez M. H. Ghanem, ce financement «constitue le plus important appui budgétaire de la Banque mondiale au Senegal».



A l’en croire le Groupe de la banque mondiale, est fier de son partenariat avec le Sénégal et des bons résultats du PSE. Et, «nous resterons engagés pour soutenir le PAP 2 du PSE», lance-t-il.



Dans ce sens, il appelle au maintein des taux de croissance élevés actuels, qui, souligne-t-il «est nécessaire de continuer à approfondir ces réformes dans les domaines de l'énergie et de l'économie numérique, ainsi que dans les secteurs de l'agricultureet du foncier qui sont essentiels pour attirer le secteur privé dans le monde rural et favoriser une croissance inclusive».