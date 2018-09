Guédiawaye: Aliou Sall promet 76.000 parrains à Macky Sall

L’annonce a été faite ce week-end lors d’un meeting tenu à Wakhinane Nimzatt. Le maire s’est adressé à ses troupes en ces termes. « A Guédiawaye, l’on n’a besoin que de 2.300 parrains, pour les trois prochains mois, nous nous fixons un objectif de 76.000 parrains dont 17.000 pour la seule commune de Wakhinane Nimzatt ».



« Nous ne doutons pas que l’objectif sera atteint, car en deux jours, vous avez la performance d’enrôler 520 parrains », a-t-il indiqué.



Visé par des critiques la part de l’opposition et même de ses camarades de parti, le frangin de Macky Sall a plutôt appelé ses camarades à l’unité. « Ce n’est pas la démonstration de la représentativité des uns et des autres qui est le plus important. C’est plutôt notre capacité à dépasser les contingences pour tisser une union sacrée qui fasse que le président sorte victorieux dès le premier tour(…) ».