Guerre Israël-Hamas: la Russie estime que le veto américain à l'ONU aura des «conséquences monstrueuses»

La Russie a estimé, jeudi 19 octobre, que la décision des États-Unis de bloquer une résolution de l'ONU, qui appelait à une « pause humanitaire » entre le Hamas et Israël, aura des « conséquences monstrueuses » en terme de pertes de vies civiles. « Dans le contexte d'une confrontation qui prend de l'ampleur et risque de dépasser les frontières de la région du Proche-Orient et d'acquérir une dimension confessionnelle, les conséquences d'une telle démarche sont monstrueuses », a déclaré le ministère des Affaires étrangères russe dans un communiqué.