Guerre en Ukraine: livrer des avions de chasse à l’armée ukrainienne, pas si simple

La possibilité d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine ayant été rejetée par les Occidentaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky leur demande désormais des avions. « Si vous ne nous donnez pas au moins des avions pour que nous puissions nous protéger, on ne peut en tirer qu'une conclusion : vous aussi, vous voulez qu'on nous tue lentement ! », leur a-t-il lancé dimanche.



Selon le « Military Balance » de l'International Institute for Strategic Studies (IISS), la flotte militaire ukrainienne est exclusivement composée de vieux avions de chasse soviétiques de types MIG-29 et Sukhoi-27, ainsi que de chasseurs-bombardiers Sukhoi-25. Ces appareils sont les seuls que les pilotes ukrainiens pourraient manier sans formation préalable.



Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell, a évoqué la livraison d'avions de chasse de facture soviétique par des pays membres qui en sont dotés. Au sein de l'Otan, seuls les anciens membres du pacte de Varsovie possèdent encore officiellement des avions russes. Le MiG-29 en particulier répond aux besoins de Kiev. C'est un chasseur, il permettrait aux pilotes ukrainiens de disputer aux Russes la maîtrise du ciel.



La Slovaquie en possède 14, la Bulgarie 11 et la Pologne 28. Mais céder ces avions serait une opération à haut risque. Le déploiement pourrait être interprété comme une participation active au conflit. Les faire passer par la route serait un défi logistique. Et pourraient-ils se poser ? Les pistes et les hangars ont été bombardés, remettre en état ces infrastructures serait complexe et il n'est pas sûr non plus que les Ukrainiens aient encore la capacité à entretenir ces appareils.



Pour l'heure, les pays disposant de ces avions restent sur la retenue. Avec une guerre à leur porte, ils ne souhaitent pas affaiblir leur propre flotte de chasse. Même si Washington a laissé entendre à Varsovie notamment qu'ils pourraient les remplacer par des F-16.