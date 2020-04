Guinée Conakry: le président de la Ceni décède du coronavirus

Une première personnalité politique est emportée par l’épidémie de coronavirus en Guinée. Ce vendredi, le président de la Céni, instance en charge de l’organisation des élections est décédé des suites du virus. En effet, admis dans un hôpital de Conakry le 14 avril dernier, Amadou Salif Kébé, diabétique, a vu son état de santé rapidement se dégradé. De sources concordantes, cet avocat de profession aurait été contaminé par des membres des missions d’observation déployés à Conakry dans le cadre du double scrutin du mars.



Sa dernière apparition publique remonte au 2 avril, date à laquelle il a proclamé les résultats des législatives couplées avec le référendum constitutionnel remportés par le parti au pouvoir. A la tête de l’institution depuis juillet 2018, Salif Kébé a souvent essuyé des critiques de certains acteurs qui le jugent trop proches du pouvoir.



Son décès survient ce vendredi alors que le président Alpha Condé est monté au créneau pour exprimer ses inquiétudes sur la gestion de la riposte par le corps médical. « Aujourd’hui, on ne fait que monter. Nous sommes à plus de 400 cas. A ce rythme-là, où on va ?», s’interroge le chef de l’Etat. A la date du vendredi 17 avril, ce pays ouest-africain de 13 millions d’habitants compte plus de 400 cas confirmés, dont 49 guéris et trois décès.