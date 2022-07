Guinée-Sénégal : des camions transportant des produits "explosifs" bloqués à la frontière

Plusieurs dizaines de camions transportant du nitrate d’ammonium, un produit hautement explosif, sont bloqués à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Selon nos confrères du site AfricaGuinée, ces produits chimiques sont commandés par une compagnie minière évoluant dans la région de la Haute Guinée.



Cependant, un différend oppose la société XLOG qui fournit ces explosifs et son transitaire habituel Djiba Bereté. Ce dernier réclame à son partenaire la somme de 274 000 000 francs guinéens. D’où l’impasse.



Le préfet de Koundara, a ordonné la sortie des camions du territoire guinéen, compte tenu de la dangerosité des produits qu’ils transportent en attendant qu’une solution soit trouvée entre les deux partenaires.



« Ce ne sont pas des camions sénégalais seulement qui sont garés à la frontière. Il y a également des camions guinéens et maliens. Ils sont au nombre de 52, selon ce qu’on m’a informé. Ils sont à destination de Siguiri. Ces camions transportent des produits chimiques. Demain, je compte me rendre sur le terrain pour comprendre réellement de quoi il s’agit. Parce que ce que je vous dis m’a été rapporté par des chauffeurs », explique Oumar Lobilo Baldé, président de la Chambre de commerce de Koundara.



Le préfet de Koundara, colonel Abdourahmane Keita a expliqué à Africaguinee.com que le blocage des camions n’implique aucunement les autorités douanières et militaires. Il indique avoir ordonné de mettre les camions hors de la Guinée compte tenu de la toxicité des produits qu’ils transportent.