Guinée: dernière ligne droite avant les examens de fin d’année pour les élèves

Ce sont des enfants motivés et prêts à affronter les épreuves de fin d’année qui se bousculent dans la cour de l’école Sainte Marie de Conakry. « Je suis contente de retrouver ma classe, mes amis et surtout mes professeurs. Nous allons préparer ensemble les examens dans de meilleures conditions. Pour ce qui est des examens, je suis prête puisque j’ai étudié à la maison pendant ces congés forcés à cause de cette crise sanitaire », explique une jeune fille.



Après trois mois de rupture, les encadrants ont constaté néanmoins une certaine démobilisation au niveau des candidats. Alors comment y remédier ?, Étienne, un encadrant à son idée sur la question : « Dans un premier temps, il fallait les ramener dans le rythme de travail qu’ils avaient perdu, essayer d’achever les programmes. Maintenant, nous sommes dans la phase de révision parce qu’il faut intensifier la préparation. Les examens et les dates sont connus maintenant. »



Il faut aller vite, mobiliser tout le monde, dit l’éducateur Yakite Abdoulaye : « Depuis la déclaration et des dispositions pour la réouverture, nos candidats viennent nombreux tous les jours. S’il y a absence, ce sont des absences motivées. Nous faisons entièrement confiance à nos enfants, car nos enseignants en classe ne trichent pas, ils ne blaguent pas avec les élèves. »



Les examens débuteront le 5 août par le certificat de fin d'étude primaire (CEP). Suivront ensuite le BEPC et le baccalauréat.