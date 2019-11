Guinée : des activistes opposés à un 3e mandat arrêtés et emprisonnés à Kindia

Le 14 novembre 2019 alors qu’ils étaient sortis manifester leur opposition à un éventuel troisième mandat du Président Alpha Condé au pouvoir depuis 2010, Alseny Farinta CAMARA membre des Africtivistes et de l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) ainsi que 4 autres membres de l’antenne locale du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont été arrêtés. Ils ont été immédiatement conduits à la prison civile de Kindia en violation flagrante de toutes formes de procédures y afférentes.



Des témoignages rapportent que certains d’entre eux dont le blogueur Alsény Farinta Camara ont été violentés par les forces de sécurité. Depuis leur détention arbitraire le 14 novembre 2019, nous ignorons toujours les charges retenues contre ces activistes dont les conditions de détention sont d'ailleurs source d'inquiétude.



Africtivistes dénonce la répression violente dont fait usage le pouvoir de M. Alpha Condé contre les citoyens qui manifestent pacifiquement leur opposition au projet anticonstitutionnel de 3eme mandat en Guinée.



Déjà, depuis le 14 octobre 2019, début des manifestations contre le projet de nouvelle Constitution, plus de quinze personnes ont perdu la vie, de nombreuses arrestations ont été enregistrées ainsi que des blessés graves. La Loi fondamentale guinéenne ainsi que toutes les conventions régionales et internationales ratifiées par la Guinée garantissent la liberté d'expression et celle de manifester.



Africtivistes condamnent les tueries perpétrées contre des citoyens et exigent la libération de toutes les personnes détenues dans les différentes maisons d'arrêt du pays.



Africtivistes réclame au gouvernement guinéen de diligenter des enquêtes sérieuses et indépendantes pour identifier et punir les auteurs des différents crimes et exactions qui deviennent de plus en plus fréquents dans toutes les grandes villes du pays.



AfricTivistes