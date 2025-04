Guinée: le référendum constitutionnel fixé au 21 septembre 2025

Juste avant l'annonce de la date du référendum au journal télévisé, un long reportage d’une quinzaine de minutes a montré la cérémonie de réception des 3 000 premiers kits biométriques. Ces kits serviront à enregistrer les citoyens dès l’âge de 10 ans.



La semaine dernière, la primature avait affirmé à RFI que la campagne d’enrôlement commencerait le 15 avril. Prévue pour durer un mois, elle aboutira à la création du Registre national des personnes physiques, à partir duquel sera établi le nouveau fichier électoral.



Un calendrier électoral confirmé, mais encore des incertitudes

À Conakry, le ministre de l’Administration du territoire, le général Ibrahima Kalil Condé, chargé d'organiser les scrutins, a déclaré mardi 1er avril que « la tenue des élections cette année était certaine ». Une affirmation qui fait écho à l’engagement initial – mais non tenu – du président Mamadi Doumbouya, qui avait promis de rendre le pouvoir aux civils avant fin 2024.



Cependant, des incertitudes demeurent quant à la confection du fichier électoral. Le gouvernement continue d’assurer que ce fichier sera tiré du Recensement à vocation d’état civil (RAVEC). Or, ce dernier est suspendu depuis plus d’un mois, comme l’a révélé RFI et confirmé par le Premier ministre Bah Oury dans une interview au magazine Jeune Afrique.