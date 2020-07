Guinée: un documentaire sur les arrestations du 23 octobre 2010 à Conakry

Le film de Thomas Bauer, Barrage d'arrêt fixe et fermé au niveau du carrefour Hamdalaye, présenté au Festival international de cinéma de Marseille, suit les préparations à leur procès des plaignants dans l'affaire des arrestations du 23 octobre 2010 à Conakry. Ce jour-là, en plein entre-deux tours de l'élection présidentielle, une centaine de personnes sont battues et arrêtées par les forces de l'ordre dans le quartier Hamdallaye de la capitale guinéenne. Le documentariste, qui a suivi les 15 personnes qui ont porté plainte contre des responsables militaires et politiques à la suite de cet événement, est l'invité de RFI.