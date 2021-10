Guinée: une délégation de la Cédéao en visite pour accompagner la transition

L'objectif de cette mission de haut niveau de cette organisation est de voir avec les nouvelles autorités de la transition guinéenne -ouverte depuis le 5 septembre- dans quelle mesure elle peut les accompagner pour mener à bien et dans les meilleurs délais la transition. En septembre, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest avaient annoncé des sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État et appelé à des élections au plus tard dans les six mois.



« Cette visite s’inscrit, évidemment, dans le cadre de l’accompagnement que la Cédéao s’est engagée à apporter à la République de Guinée. Depuis le dernier sommet extraordinaire de la Cédéao, il y a eu plusieurs actions, plusieurs décisions qui ont été prises. La transition a produit une charte, il y a des nominations importantes qui ont été faites et le gouvernement se met en place progressivement », rappelle Jean-Claude Kassi Brou.



« Donc nous sommes là pour rencontrer les autorités, faire un peu le point et voir surtout dans quelle mesure la Cédéao peut accompagner de manière pratique, de manière concrète, le processus en cours, explique le président la Commission de la Cédéao. L’objectif qu’on souhaite et qu’on recherche, c’est vraiment de pouvoir aider la République de Guinée à retrouver, à travers une transition réussie, le retour à l’ordre constitutionnel ».



Le président de la commission de la Cédéao est accompagné du général Francis Béhanzin, commissaire aux Affaires politiques et à la Sécurité, de Francis Oké, chef de la division Assistance électorale, de Sérigne Ka, chargé de programme, d'Eugène Etché, assistant exécutif et de Uzochukwu Anyiam, du protocole.



Des échanges « fructueux »

Jean-Claude Kassi Brou et sa suite ont déjà eu deux entretiens avec le ministre guinéen des Affaires étrangères jeudi et ce vendredi matin. Des entretiens qualifiés de « fructueux » par des diplomates ouest-africains en poste à Conakry. Selon une source proche du ministère des Affaires étrangères, les missionnaires de la Cédéao ont déjà rencontré le ministre de la Défense et ont rencontré le Premier ministre Mohamed Béavogui ce midi.



Après le déjeuner, les diplomates ouest africains seront reçus par le président de la transition chef de l’État guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, au Palais des nations, actuel Palais présidentiel. Les entretiens entre Doumbouya et la mission de la Cédéao tourneront autour de la transition en cours depuis le 5 septembre.