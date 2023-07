Guy Marius: « Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall sont tous victimes de banditisme d’Etat »

Le député Guy Marius Sagna a soutenu que les opposants Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall sont « tous victimes de banditisme d’Etat », lors de l’examen de la révision du code de procédure pénale. En effet, la loi portant création de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) devra connaître une modification qui devrait signer son arrêt de mort et déboucher sur la création d’un Parquet financier. Rappelons que c’est la CREI qui avait jugé et condamné Karim Wade en 2016.

Salif SAKHANOKHO

