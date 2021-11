Guy Marius Sagna sur les Locales: « Celui qui détourne les richesses des Sénégalais détournera nécessairement (leurs) voix

Le coordonnateur du mouvement Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine-FRAPP France dégage, accuse le Président Macky Sall d’avoir volé en ce moment les élections locales du 23 janvier 2022. Guy Marius Sagna soutient que le chef de l’Etat cherche à choisir les adversaires des membres de sa basse-cour. Il accuse aussi le Président Sall de détournement des richesses des Sénégalais, et d’être le parrain de la mafia foncière.



« Celui qui détourne les richesses des Sénégalais détournera nécessairement les voix des Sénégalais. Le président Macky Sall détourne les richesses des Sénégalais, c’est pourquoi, il détourne nécessairement les élections au Sénégal. Il a commencé à voler en ce moment les élections locales du 23 janvier 2022 en cherchant à choisir les adversaires des membres de sa basse-cour. Je n’ai jamais vu un organe de presse, un journaliste, un chroniqueur dire d’un détourneur qu’il était un génie. Pourquoi certains parmi eux osent-ils dire du président Macky Sall qu’il est un génie ? En réalité Macky Sall - le laquais de l’impérialisme - et son système sont une maladie dont il faut débarrasser le Sénégal », martèle l’activiste Guy Marius Sagna.



Mieux ajout-il : « Il faut mettre un terme au système néocolonial au Sénégal. Et cela passe d’abord par chasser démocratiquement Macky Sall du pouvoir. Il y a donc des préfets au Sénégal ? Quand il faut rejeter les listes de candidats de l’opposition, on les sent. Mais quand il faut rejeter les spoliations foncières des voyous fonciers, ils sont aux abonnés absents. En réalité voilà l’utilisation qui est faite d’eux par un État caractérisé par son présidentialisme néocolonial, par un Macky Sall parrain de la mafia foncière ».