Guy Marius Sagna sur les bavures policières : «nous sommes tous sur la liste»

«Policiers assassins! » C’est le refrain trouvé par le collectif pour dénoncer les bavures policières. Tous vêtus de tee-shirt rouge, sur lequel figurent les noms des victimes les manifestants ont quitté la place de la Nation pour rallier le Rond-point Rts afin de décrier leur peine et réclamer la justice pour la mort tragique de leurs proches.



L’activiste, Guy Marius Sagna par ailleurs, membre de ce collectif qui a pris part à la marche a exigé que la justice soit faite. « Nous pensons aujourd’hui là pour que l’âme de nos défunts concitoyens soient en paix. Nous avons besoin de connaitre les responsables et qu’ils soient sanctionnés autrement que par des affectations qui ne font que répandre cette gangrène. Mais aussi nous sommes là pour dire plus jamais ça.»



Il poursuit : « Notre silence devant les voix élevés des forces de l’ordre, devant leurs gifles, devant leurs insultes, ce silence là, parfois notre lâcheté et notre complicité c’est ce qui a produit cette monstruosité que sont les morts d’aujourd’hui. Il faut que cela cesse. Car, nous sommes tous sur la prochaine liste. Et ce combat sachez que ce n’est perdu d’avance. »