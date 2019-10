Guy Marius Sagna sur un éventuel 3e mandat: "ce que nous n’avons pas accepté avec Wade, nous ne l’accepterons pas avec Macky"

L’épineuse question d’un éventuel troisième mandat du président Macky Sall refait surface, suite au limogeage lundi du Directeur des Sénégalais de l’extérieur Sory Kaba. Dans une interview radiophonique dimanche, ce dernier avait soutenu que Macky Sall est à son denier mandant. Il a fait deux mandats et la Constitution ne lui permet pas de briguer un troisième.



Suffisant pour que le chef de l’Etat sénégalais prenne un décret pour mettre fin à ses fonctions. L’acte du président Sall a créé la polémique sur sa volonté de briguer un troisième mandat en 2024. Convaincu que c’est ce que Macky Sall prépare, l’activiste Guy Marius Sagna prévient qu’ils ne le lui permettront pas.



« Le président Macky Sall, dans ses plans, prépare un troisième mandat. Je ne peux pas comprendre qu’on puisse sanctionner une personne, un militant parce qu’il a donné son point de vue qui est une vérité. La vérité est que Macky Sall ne peut pas avoir trois mandants successifs », a dit l’activiste.



Guy Marius Sagna a rappelé qu’en 2017, le président Macky Sall avait lui-même dit que c’était fini pour lui, il ne peut pas avoir plus de deux mandants successifs, et que la Constitution a été verrouillée. Il avait même ajouté qu’à partir de 2019, c’est fini pour lui.



Revenant sur les événements du 23 juin 2011, l’activiste a précisé: « ce que nous n’avons pas accepté avec Abdoulaye Wade, nous le l’accepterons pas avec Macky Sall ».



En 2011, Abdoulaye Wade avait modifié la Constitution sénégalaise pour briguer un troisième mandat. Malgré les multiples manifestations, il n’a pas cessé. Il a été battu par Macky Sall au second tour de la présidentielle de 2012.