Haaland et Bonmatí sacrés joueur et joueuse Uefa de l'année

Le Norvégien Erling Haaland et l'Espagnole Aitana Bonmati ont été désignés meilleurs joueur et joueuse UEFA de l'année, jeudi à Monaco, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions.



Il va devoir trouver un peu de place sur son armoire à trophées. Grand artisan du triplé historique réussi par Manchester City la saison dernière, avec les victoires en FA Cup, Premier League et Ligue des champions, Erling Haaland a été désigné joueur de l’année 2022-2023 par l’UEFA. Le phénomène norvégien de 23 ans a reçu ce prix ce jeudi, à Monaco, à l’occasion du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions. Il a été préféré à Kevin De Bruyne et Lionel Messi.



Auteur de 52 buts en 53 matchs disputés la saison dernière toutes compétitions confondues, Haaland est reparti sur de grosses bases avec déjà trois réalisations au compteur lors des trois premières journées de championnat. "C’est un rêve. Je suis très content et ça me donne tellement de motivation de continuer à travailler pour obtenir de nouveaux trophées", a-t-il réagi.



Bonmatí a pris la parole sur Rubiales

Le prix de joueuse UEFA de l’année a été décernée à l’Espagnole Aitana Bonmatí, la géniale milieu de terrain du FC Barcelone et de la Roja. Vainqueure de la Ligue des champions puis du Mondial à 25 ans, étant désignée à chaque fois meilleure joueuse des deux compétitions, elle a devancé sa compatriote Olga Carmona et l'Australienne Sam Kerr.



Après avoir reçu son prix, elle en a profité pour prendre la parole au sujet de l’affaire Luis Rubiales : "Ce n'est pas une bonne période pour le football espagnol. Nous venons de gagner la Coupe du monde, mais on parle d'autres choses. En tant que société, nous ne pouvons pas permettre l'abus de pouvoir dans une relation de travail. Jenni (Hermoso) et toutes les femmes qui souffrent de la même chose sont avec vous. Nous espérons que cette société s'améliore."



Du côté des coachs, Sarina Wiegman, aux commandes de l’équipe nationale anglaise, et Pep Guardiola, le chef d’orchestre de Manchester City, ont été récompensés par l’UEFA.



Joueur de l'année : Erling Haaland



Joueuse de l'année : Aitana Bonmatí



Coach féminine de l'année : Sarina Wiegman



Coach masculin de l'année : Pep Guardiola



Prix du président (fair-play) : Miroslav Klose