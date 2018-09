Hadjibou Soumaré enrôle Khouraïchy Thiam

Après avoir enrôlé Ngoné Ndoye et Baba Wone, le candidat déclaré à la présidentielle de 2019, Cheikh Hadjibou Soumaré, trouve de nouveaux alliés. Il a scellé son union avec le président des Forces nouvelles «Dimbeule sa rew », (Fndr) Khouraïchi Thiam.



L’équipe de l’ancien ministre de l'Économie maritime sous Me Abdoulaye Wade a rencontré le camp de l'ancien Premier ministre pour sceller leur alliance. Leur crédo "gagner ensemble et gouverner ensemble".