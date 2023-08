Hannibal Jim interné à l'hôpital Principal : les visites interdites à sa famille et à son avocat

Après la dégradation de sa santé, l'activiste Mouhamed Samba Djim dit "Hannibal" est interné au service de réanimation de l'hôpital Principal de Dakar pour des soins. Sa famille qui lui rendait visite tous les jours, est sans nouvelle depuis 3 jours. Idem pour son avocat Me Moussa Sarr.



Ce dernier, inquiet de l'état de santé de son client, s'est rendu à l'établissement sanitaire pour s'enquérir de la situation. Mais en vain. L'entrée lui a été interdite.



Interrogé sur les raisons de ce refus, l'agent pénitentiaire de service lui a fait savoir qu'il a reçu de sa hiérarchie de la prison de Rebeuss l'instruction qu'aucun avocat ne peut le voir jusqu'à son retour à la prison.



Pour rappel, Hannibal Jim, militant actif de Pastef Les Patriotes, est soupçonné de financer, via Kopar Express, des activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. Il a été placé sous mandat de dépôt en février dernier. Il observe, depuis que Ousmane Sonko est envoyé en prison, le vendredi 31 juillet, une grève de la faim.