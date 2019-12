Hausse du prix de l’électricité: le DG de la Senelec s’explique avec les consommateurs

La colère du président de la République, Macky Sall, qui fustigeait le silence des autorités en charge des énergies a emmené le dG de la Senelec à encore monté au créneau pour expliquer la hausse du prix de l'électricité. Après le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé qui a organisé une séance d’explication sur la question, le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye a livré sa part de vérité ce vendredi aux associations des consommateurs.



«54% des consommateurs domestiques ne sont pas concernés par les réajustements tarifaires. Et, lorsque nous allons un peu plus loin et que nous regardons 93% des clients domestiques de la Senelec, l’impact moyen est de 1200 F Cfa par bimestre, soit 600 F Cfa par mois. Donc, nous pouvons dire que ce réajustement est un réajustement qui n’est pas intégral et qui n’est pas total. Parce que ne concernant pas l’intégralité de de la clientèle de Senelec et ne s’applique pas sur l’intégralité des tarifs de Senelec », explique le Directeur général de la Société nationale d'électrification.



Papa Mademba Bitèye de souligner : « Par conséquent, il était important pour nous de partager ces informations avec ces associations de consommateurs ».