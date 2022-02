Hausse du prix du sucre: commerçants et consommateurs étalent leurs inquiétudes, la CSS pointée du doigt

Trouver du sucre ces jours-ci, à Dakar, à un prix abordable est devenu presque impossible. Au marché Gueule tapée commerçants, consommateurs et revendeurs ressentent durement cette flambée des prix. "Cette hausse est due au gel des importations. Tant que nous parvenons à importer, nous arrivons à vendre à un prix raisonnable. Le sac nous revenait à 27500 frs ou 28000 frs et on vendait le kilo à 600 frs. Mais en ce moment, le sucre est presque introuvable. Cela fait maintenant 3 semaines que je n'ai pas eu de sucre dans mon magasin. A chaque fois qu'il y a un problème, nous évitons de le racheter au risque de le revendre à un prix trop élevé », soutient Fallou Lo, grossiste au marché Gueule tapée, dans les colonnes du journal Sud Quotidien.



Il ajoutera que la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) est la seule détentrice du sucre et elle ne vend pas à tous les commerçants. « Seuls ceux qui ont un quota peuvent en être acquéreurs. Ces derniers les revendent aux intermédiaires, étant donné que chacun y met sa marge, cela devient un cycle vicieux d'où cette augmentation au grand détriment des consommateurs », se désole-t-il.



Mr Lô a terminé ses propos en appelle à l'intervention de l'Etat : « il est de la responsabilité de l'Etat d'intervenir et de revoir les prix à la baisse. Il doit sanctionner les spéculateurs. On ne peut pas mettre sur le marché un prix officiel et que certains vendeurs augmentent les prix quand ils le veulent ».