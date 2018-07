Henry Camara : «limoger Aliou Cissé serait une erreur »

L’ancien international Henri Camara plaide pour le maintien d’Aliou Cissé à la tête de la sélection nationale. Et pour cause. « Ce Mondial est loin d’être un échec pour nous. Personne ne nous a demandé d’aller gagner le trophée de la Coupe du monde », recadre-t-il dans un entretien accordé à Record. Avant d’ajouter que « le vœu des Sénégalais était de voir cette équipe faire un bon parcours comme nous l’avions fait en 2002. Mais tout le monde savait que cette équipe n’allait pas remporter cette coupe. »



Plaidant en faveur de son ancien coéquipier, Henri Camara lance un appel au président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor. « Qu’il n’écoute personne qui pourrait lui demander de se séparer d’Aliou Cissé. Si on touche à Aliou Cissé, le football sénégalais sera perturbé. »