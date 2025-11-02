Hommage à mon ami Ababacar Sadikh Sy, Fondateur du Groupe SupDeCo, ancien Président de l’ASC La Linguère de Saint-Louis (Par Mamadou Aïcha Ndiaye)

Adieu Champion du développement !



Son passage sur terre est une aubaine. Une grâce. Sa vie, un écho qui résonne et résonnera encore sur les 5 continents. Ababacar Sadikh SY (ASS) est un as de cœur. Son œuvre colossale fait de lui, un inoubliable, un immortel et un salvateur qui impacte.

Notre solide amitié a résisté aux intempéries dans l’estime réciproque et la discrétion. Aucune vantardise ne m’a été donnée de constater jusqu'à son retrait de la vie publique.



Il a contribué à la constellationn de cadres formés à l’autel de la résilience et de la réussite. L’ami demeure un champion du développement. Ababacar SY, on ne le pleure pas, on le vivifie et prie pour que son âme repose en paix.



Le désormais Ex-Président directeur général du Groupe Supdeco Dakar Aboubacry Sadikh Sy (ASS) récemment rappelé à Dieu part avec des gratitudes. Qu’il trouve à travers cet hommage la Miséricorde du Pardonneur Allah et Son paradis éternel.



Ma conscience me dicte par devoir de mémoire de coucher ces quelques lignes en guise de reconnaissance et d’ honneur.



D’abord pour compatir, présenter mes sympathies ou mes condoléances à sa famille, à ses amis, à ses collaborateurs et à la population africaine pour ses services rendus aux nations du monde.



De la culture à l’éducation en passant par les sports, l’économie le secteur privé, les réseaux universitaires, la communication, Saint-Louis la natale, la communication,la religion pour ne citer que ces domaines, l’homme est un modèle de vainqueur, une référence à tout point de vue.



J’ai connu et pratiqué l’homme. Il m’a fait confiance, m’a accepté et m’a soutenu dans mon cheminement professionnel et journalistique. Il m’a confié des missions et des responsabilités réalisées avec efficacité et honneur. Il a soutenu de jeunes reporters de la presse régionale dans leurs pratiques.

Ancien président de l’ASC La Linguère de Saint-Louis, cet ami aimait m’inviter pour des échanges fructueux. Comme pas mal d’icônes, mon gars était un surdoué, un remarquable mouilleur de maillot.



Très jeune formateur à l’époque dans un institut de formation, il m’a fait comprendre que mon potentiel le suffisait pour que je dirige un de ses projets. Ce que j’avais accepté avec humilité et plaisir. Le Magazine "La Gazette de Saint-Louis" était aussi sa touche personnelle.



Par son sourire mesuré, il savait stimuler et discuter des questions qui font avancer le pays et le monde.

Des exemples comme ASS on en connaît. Des bâtisseurs silencieux aux œuvres abyssales.



Ababacar Sadikh SY, Abdoullah Cissé, Mamadou Racine SY , AmadouDiaw, Baye Khaly #BabacarMbow (Ndéme), El-Hadj et Serigne Sam Mbaye (Louga), Mansour Diouf (Dakar) Golbert Diagne (Ndar), Djibo Leyti KA, Momar LO Elhadj Mass Mbengue (Yoff), ALY NGOUILLE NDIAYE (Linguère) sont des modèles à célébrer. Leurs réalisations pilulent.



Je ferai l’économie de nos rencontres tenues à huis clos, dans son bureau, dans des palaces, à Dakar, à Saint-Louis, dans des voyages où, apprendre devenait intuition. Un profond respect nous liait.



Avec son rappel à Dieu, le Sénégal perd un illustre architecte de l’invention et de l’audace économique. Ce piston du développement a créé des produits et une relève qui font notre fierté, aujourd'hui.



Un altruiste est parti, une lumière s’est éteinte. Je salue son engagement et rend hommage au bienfaiteur qu’il fut.



Mon premier billet d’avion pour la France c’est lui. Il y’a plus de 24 ans maintenant.

Le Pésident de la Fondation du Secteur Privé pour l’Education (FSPE), Ababacar était ce discret serviteur qui aimait promouvoir sans se faire remercier ou se remarquer. Quelle humilité. Quelles magnanimité et retenue.



Parler de cet homme d’affaires doublé de pédagogue calme est synonyme de dispenser d’un cours d’histoire tellement ce travailleur stratège était un ami, un citoyen d’une générosité exquise.



Ababacar S. SY a permis à l’Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (Sup de Co Dakar) d’écrire l’une des plus belles pages de l’enseignement supérieur privé au Sénégal et dans le monde. Monsieur Amadou Diaw Président de l’époque du Groupe #InstitutSupérieurdeManagement (ISM) perd un illustre challenger.



Les titres avec "ASS" c’était la belle marque des capacités authentifiées. Tel un chapelet de compétences, on lui faisait entière confiance dans le choix électif. Sa probité morale est comme celle du professeur, Lamine Gueye, ancien Secrétaire exécutif de ANAQ-Sup.



Homme de foi, la consécration de Ababacar Sadikh SY comme l’homme de l’année en 2014, confirmait ses prouesses d’ administrateur à la Société Générale de Banque au Sénégal (SGBS) et membre du Comité d’audit et des comptes. Mieux, ASS ancien membre du Conseil Présidentiel de l’Investissement et président de la commission « Formation et Emploi » de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar attestait qu’il avait la main sur le cœur, la connaissance, la compétence comportementale, et celle opérationnelle.

Occupant le poste de vice-président de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculturede Dakar (CCIAD).



Feu Elhadj Abibou diéye (CCIASL) son homologue Président de Saint-Louis appréciait très bien ce "Dommu Ndar".



Mon défunt ami travaillait jusqu'à se fragiliser. Il donnait sans compter, priait sans se lasser et n’est jamais resté distant ou injoignable comme le font certains.



Chevalier de l’Ordre National du Lion, le PDG du groupe Supdeco ASS était administrateur de l’Office National de la Formation Professionnelle (ONFP), membre du Conseil d’Administration de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES), membre du Conseil National du Crédit (BCEAO), musulman et fervent talibé Tidjane.



En pleine mutation et malgré des dissidences hardies, il accepté de mpuiller le maillot et le choix de prendre la présidence du mythique club « La Linguère de Saint-Louis » puis de la Commission Centrale des Finances de la Fédération Sénégalaise de Football.



Nous avons eu la chance de constater ses options de Manager hors pair. Sa stratégie de renflouer les caisses du club des "Samba Linguère" faisait le bonheur des supporters de la ville capitale de l’AOF.

Épaulé par des amis, des journalistes des administrateurs du sport et férus du ballon, il était parvenu à redorer le blason du football saintlouisien en remportant de précieux trophées.

#AmaraTraore, Bilal Dieng , Madiop Diop, Asc La Linguere Saint-Louis, Boubacar Kambel Dieng connaissent ce gagnant.



Comme le plus grand secret du bonheur, c’est d’être bien avec soi, je m’acquitte de cette quête pour rester bien.

La reconnaissance qui se veut la plus belle fleur qui jaillit de l’âme puisse témoigner notre saine collaboration.

Paradis, Adieu et Merci pour tout Ababacar Sadikh SY, champion du développement.

Man.