Hong Kong : au moins 65 morts dans le pire incendie depuis des décennies

Au moins 65 personnes sont mortes dans l’incendie d’un complexe de gratte-ciel résidentiels qui s’est déclaré mercredi après-midi à Hong-Kong, et les secours continuent jeudi d’asperger d’eau les vertigineuses tours calcinées et fumantes où plus de 250 personnes sont portées disparues.



Les investigations pour déterminer les causes de ce sinistre, le pire sur le territoire chinois depuis près de 80 ans, ont commencé selon les autorités, notamment sur le possible rôle des échafaudages en bambou.



Au lendemain du déclenchement de l’incendie, les flammes intenses touchant quatre des huit immeubles d’habitation ont finalement été éteintes, ont déclaré les secours jeudi après-midi, et les incendies dans trois autres étaient sous contrôle. Un immeuble du complexe n’a pas été touché.



Lors d’une conférence de presse, le numéro deux du gouvernement de Hong Kong, Eric Chan, a déclaré qu’il était « impératif d’accélérer la transition complète vers les échafaudages métalliques », ajoutant que le gouvernement collaborerait avec l’industrie de la construction sur cette question.



Les policiers cherchent à savoir comment les flammes immenses ont pu se propager entre ces gratte-ciel d’habitation, dans ce territoire réputé parmi les plus densément peuplés au monde.