Honorariat au Cese: la Cour suprême se penche jeudi sur les deux requêtes du CRD

Selon les informations de Libération, la Chambre administrative de la Cour suprême se penche jeudi 9 juillet sur les deux enquêtes du Congrès pour la renaissance démocratique (Crd), déposées après la polémique autour des décrets instaurant l'honorariat au Conseil économique social et environnemental (Cese).



La bataille judiciaire entre les avocats du Crd et l'agent judiciaire de l'État va être épique si on sait qu'un décret sur l'honorariat, avec des visas différents de celui qui circulait, a été publié récemment dans le journal officiel, conclut Libération.