Hôpital Principal Dakar: une patiente atteinte de Covid internée au service pédiatrie sème la terreur

Le personnel sanitaire du service pédiatrie de l’hôpital Principal de Dakar est dans tous ses états. Ce, en raison de l'hospitalisation d'une femme infectée du coronavirus, internée depuis plus de 15 jours dans ce service dédié aux enfants. Délégué du personnel et secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé (Sutsas) section hôpital Principal, El Hadji Mansour Ndao craint que « cette patiente contamine les enfants internés », a-t-il fustigé hier soir, jeudi 21 janvier 2021 sur les ondes de la Radio futur média.



«Si on avait ce cadre de concertation comme cela se faisait au temps de tous les directeurs qui se sont relayés au niveau de l’hôpital Principal, on n’allait pas en arriver là aujourd’hui. Mais depuis l’arrivée de Mame Thierno Dieng, rien du tout. Il fait cavalier seul et décide de tout ce qui se passe au niveau de l’hôpital Principal. Et voilà aujourd’hui, les résultats. Si quelqu’un va jusqu’à admettre une dame atteinte de la Covid-19 au niveau de la pédiatrie surtout, c’est le comble. Nous n’allons pas nous arrêter là. Il y a une note de service qui circule depuis, hier, par rapport au changement d’horaires, nous n’allons pas l’accepter », a martelé le camarade de Mballo Dia Thiam, qui a fustigé l'absence de dialogue entre l’établissement sanitaire et le personnel depuis l’arrivée de Mame Thierno Dieng.



Contactée par la Rfm, la Direction générale dit assumer toutes ses responsabilités. Assurant même que le DG Mame Thierno Dieng, a pris toutes les dispositions pour que la patiente dans ce service ne contamine personne.