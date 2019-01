Idrissa Seck enrôle Malick Gackou

Idrissa Seck vient de pêcher un gros poisson en la personne d’El Hadj Malick Gackou. En effet, le président du Grand Parti a décidé d’apporter son soutien à la coalition dirigée par l’ancien Premier ministre.



«Réunie en conférence nationale, la Grande Coalition de l’Espoir/Suxxali Senegaal (GCE/SS), après une analyse approfondie de la situation nationale et des perspectives pour le développement économique et social du Sénégal, engage le Président El Hadji Malick GAKOU à soutenir la candidature du Président Idrissa SECK à l’élection présidentielle du 24 février 2019 », informe le communiqué émanant de la direction du Grand Parti.



Le document d’ajouter : «A cet égard, nous lançons un appel solennel au Peuple sénégalais pour un soutien massif et victorieux au Président Idrissa SECK afin de matérialiser les valeurs qui ont toujours sous-tendu notre action publique pour le Sénégal. »



Ainsi, après Thierno Bocoum, l’ancien maire de Thiès, candida à la succession de Macky Sall a encore frappé un gros coup pour le scrutin du 24 février prochain.