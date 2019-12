Il n'est pas encore question de fermer la décharge de Mbeubeuss, selon le ministre Abdou Karim Fofana

L'annonce de la fermeture de la décharge de Mbeubeuss, prêtée au ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique n'est pas authentique. "J'ai seulement dit que l'État du Sénégal a un programme de restructuration et d'organisation des déchets solides au Sénégal. C'est moins la fermeture du site que la professionnalisation du circuit et du processus dont il s'agit en plus de la révision des infrastructures", a reprécisé Abdou Karim Fofana



Le ministre explique, en réalité qu'il n'est pas encore question de fermer la décharge de Mbeubeuss. Il faut dire que 1800 Sénégalais s'y activent dans le recyclage pour un chiffre d'affaires annuel de 6,5 milliards de Fcfa.