Incendie atelier menuiserie Colobane: un matériel d’une valeur de 27 millions consumé par le feu

Un incendie d’une rare intensité s’est emparé dans la nuit du 17 au 18 vers 22H 30, d’un atelier de menuiserie moderne installé aux alentours du marché Colobane, en face de la caserne Samba Diery Diallo. Bilan du sinistre, un matériel d’une valeur de 27 millions de frs consumé par le feu.



Une enquête a été ouverte par la police. Six machines dont la moins chère coûte 3 millions F Cfa, trente portes toutes faites, des chambres à coucher et une voiture en stationnement dans le garage du mécanicien du coin ont tous été consumés par un violent incendie dans le quartier de Colobane en face la caserne de la gendarmerie nationale.



Jusqu’aux environ de 9h du matin, la fumée se dégageait encore du matériel consumé. Ce, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers soutenus par les voisins. Sahouirou Dieng, fils du propriétaire, semble être dépassé par l’évènement. « Nous ne savons pas l’origine de l’incendie. Hier nuit, vers 3 h du matin, un ami m’a informé que l’atelier est en train d’être consumé par le feu. Avec le couvre-feu, c’est après 5h du matin que nous avons pu quitter notre domicile dans la banlieue pour venir constater les dégâts. A notre arrivée, nous avons trouvé sept camions des sapeurs-pompiers. Mais malgré leur intervention, toutes leurs stratégies étaient vaines. Car rien n’a été sauvé. Ce qui fait que nous avons perdu 27 millions de nos francs », renseigne le jeune homme, dans les colonnes du journal Le Témoin.



Quant au propriétaire, presqu’en larmes de voir son investissement parti en fumée, il interpelle la police à faire son travail, tout en refusant de se prononcer. La voiture consumée appartiendrait à un client. Ce qui met le mécanicien face à une situation un peu confuse. Et selon le garagiste, le terrain où sont installés l’atelier et le garage est litigieux et le propriétaire les aurait sommés de quitter les lieux.



La gendarmerie est également du lot des sinistrés puisqu’elle a perdu une machine à laver, 5 groupes et des perceuses. Si certains n’hésitent pas à parler d’un incendie intentionnel puisque le terrain est litigieux, d’autres disent s’en remettre aux enquêteurs. « Nous sommes des musulmans, nous devons dire la vérité. Ils ont volontairement brulé l’atelier. Ces pauvres débrouillards ne cessent de recevoir des sommations. Il ne faut pas croire à leur histoire. L’incendie est une œuvre humaine. Ils ont brulé l’atelier », révèle dans la foule de curieux une personne, rapportée par Le Témoin.