Incendie au siège de l’Apr à Ziguinchor: deux individus dont un adjoint au maire arrêtés

L’enquête ouverte par la police de Ziguinchor (sud), après l’incendie et le saccage du siège de l’Alliance pour la république (Apr) livre ses secrets. Deux individus ont été arrêtés ce, après visionnage et exploitation minutieuse d'une vidéo dite capitale.



Il s’agit de Deen Abdoulaye Diatta, présenté comme un « membre de Pastef, soupçonné d’être le cerveau », et Abdou Mané. Ce dernier est adjoint au maire de Ziguinchor. Il serait de Pastef, selon Libération.



Par ailleurs, le tribunal de Ziguinchor a rendu mardi son verdict concernant les manifestants présumés. Le premier groupe composé de 18 personnes, tous des prévenus, ont été acquittés à l’exception d’un qui a été condamné à un mois de prison ferme. Quand au deuxième groupe de détenus ( 8 de Bignona et 27 de Ziguinchor) qui a fait face à aux juges mardi, ils ont été tous acquittés